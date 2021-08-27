Вашингтон, 27 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Лэнс Барр, разрабатывавший консоли Nintendo Entertainment System и Super Nintendo объявил о завершении карьеры. Об этом 27 августа сообщает портал Comicbook.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

«Проработав почти 39 лет в Nintendo, я ухожу на пенсию и перехожу к «другим» проектам», — написал Барр на своей странице в соцсети LinkedIn. Пока разработчик не рассказал о том, чем планирует заниматься в будущем.

Для справки: Лэнс Барр начал работать в Nintendo в 1982 году, изначально он занимался созданием аркадных игровых автоматов. В 1983 году в Японии в продажу вышла консоль Famicom, Барр внёс в неё изменения специально для рынка США. Он также принимал участие в разработке контроллера Wii Nunchuck.