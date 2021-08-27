Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 27 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. На Ямале за нарушение прав пассажиров при задержке рейса авиакомпания «Северный ветер» привлечена к административной ответственности. Об этом сообщает Новоуренгойская транспортная прокуратура.

Аэропорт

Надзорное ведомство проверило исполнение законодательства о защите прав потребителей по факту задержки 16 июня 2021 года рейса Новый Уренгой-Москва авиакомпании «Северный Ветер» более чем на 24 часа.

Как выяснилось, авиаперевозчик не обеспечил в аэропорту Нового Уренгоя пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, а также горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов.

За нарушение прав пассажиров по постановлению транспортного прокурора авиаперевозчик привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства») в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.