Саратов, 27 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В хозяйствах Саратовской области стартовала уборка подсолнечника. Первыми приступили к сбору урожая аграрии Краснокутского, Озинского и Перелюбского муниципальных районов. Посевная площадь подсолнечника в этом году составляет 1,5 млн гектаров, сообщает 27 августа региональный минсельхоз.

Павел Редин ИА Красная Весна Подсолнечник

Кроме подсолнечника продолжается сбор урожая зерновых культур, проса, сорго, бахчевых культур и овощей.

В Балашовском, Пугачевском, Калининском, Екатериновском, Петровском, Аткарском, Самойловском, Энгельсском и Перелюбском районах собрано уже более 100 тыс. тонн зерновых культур.

Валовый сбор овощей, собранных с площади 5,7 тыс. га, составил 106,9 тыс. тонн, при средней урожайности 186 ц/га.

На сегодняшний день выкопано 80,6 тонн картофеля, средняя урожайность составила 154,9 ц/га. Больше всего собрали картофеля в хозяйствах Энгельсского, Балашовского и Саратовского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России как минимум ранние сорта подсолнечника не смогут «налиться» из-за аномальной жары.

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