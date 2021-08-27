Москва, 27 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 26 августа подешевела более чем на 0,5% по итогам торгов, снова не сумев удержаться над уровнем $71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 27 августа, котировки возобновили подъем, тестируя зону $71,30, прорыв которой теоретически откроет дорогу к $72 за баррель. Нефтяные цены были вынуждены прерывать рост в основном под влиянием укрепления доллара.

Американская валюта выросла практически по всему спектру рынка за счет ястребиных комментариев представителей ФРС в сочетании с неплохими экономическими данными.

Сегодня доллар снова отступает, но еще может вернуться к росту до конца дня благодаря выступлению Джерома Пауэлла.

В остальном на данный момент нет ни значимых препятствия для роста, ни ощутимых драйверов снижения. Сам факт того, что Brent упорно сражается за отметку $71, оставив позади двадватидневную скользящую среднюю, придает уверенности в том, что в конечном итоге котировки продолжат стремиться в северном направлении.

В среднесрочной перспективе рост цен будет во многом определяться ситуацией с пандемией. Замедление распространения коронавируса вкупе с ускорением вакцинации улучшит перспективы роста мирового спроса и потребления», — считает эксперт.

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