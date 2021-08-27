Москва, 27 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Российский министр просвещения Сергей Кравцов 28 августа проведёт традиционное Общероссийское родительское собрание. Видеоконференция будет посвящена важным переменам в школах, сообщили 27 августа в Министерства просвещения РФ.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

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Онлайн-собрание начнётся в 12:30 по московскому времени, к нему подключатся участники из всех федеральных округов, в том числе руководители ведомств и региональных органов управления образованием, эксперты и общественники. Им расскажут о нововведениях, например — о программах воспитания и календарях воспитательной работы, о советниках директоров по воспитанию.

«С 1 сентября 2022 года во всех школах также начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты», — сообщили в пресс-службе министерства ТАСС.

На горячую линию собрания поступило более 3 тыс. обращений от родителей и учителей. Многие вопросы касаются обновления инфраструктуры, санитарных правил, длительности учебной недели и школьного питания. Такие собрания проводятся каждый год с 2014 года.

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