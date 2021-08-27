Черкесск, 27 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия на днях получила более 20 тыс. доз вакцины против коронавируса. Это самая крупная поставка препарата с начала кампании по вакцинации. Всего было поставлено 13 188 доз вакцины «Спутник лайт» и 7200 доз вакцины «Спутник V», сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время жителям республики в 13 пунктах вакцинации предоставляются на выбор три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». На будущей неделе поступит еще партия «КовиВака».

По данным оперштаба, в Карачаево-Черкесии уже привиты от коронавируса первой частью вакцины 108 тыс. человек, полностью провакцинированы 92,6 тыс. человек. Общая доля привитых составляет почти 50% от запланированного контингента.