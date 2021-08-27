Абакан, 27 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. По состоянию на 27 августа в Хакасии от COVID-19 привились 160 796 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Завершили вакцинацию, получили обе дозы вакцины 140 914 жителей Хакасии. Прививочная кампания в республике проходит в штатном режиме, вакцины достаточно, уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 17 259 носителей коронавируса.