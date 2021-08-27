Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Школьный набор в Ростовской области за год подорожал, однако изменение стоимости оказалось ниже уровня инфляции. Так, набор одежды и канцелярии как для мальчиков, так и для девочек в 2021 году подорожал на 2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Школьная форма в СССР

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Школьный набор в Ростовской области включает 11 наименований одежды для девочек и девять — для мальчиков, а также семь наименований канцелярских принадлежностей. В ценах июля полная экипировка донского школьника по данному списку стоит 18 тыс. 301,78 рубля, школьницы — 22 тыс. 364,11 рубля.

В частности, школьная форма для мальчика стоит 13 тыс. 640,6 рубля, для девочки — 17 тыс. 702,9 рубля. Канцелярия обойдётся 4 тыс. 661,2 рубля.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области школьный звонок 1 сентября прозвенит для 440 тыс. школьников и 85 тыс. студентов колледжей и техникумов.