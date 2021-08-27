Оренбург, 27 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбуржье подорожает проезд в общественном транспорте. В соцсети появилось фото объявления, согласно которому в маршруте № 130 стоимость поездки вырастет до 60 рублей.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна В автобусе

По данным интернетресурса, рост составит 10 рублей. Причиной подорожания назван рост цен на запчасти и газ. Новый тариф начнет действовать с 30 августа.

В первых появившихся комментариях пользователи отмечают, что 130-й автобус курсирует по маршруту Оренбург-Заречье-колхоз им.Ленина. Пригородные поездки всегда были дороже муниципальных.

Глава Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что маршрут, действительно, межмуниципальный. В Оренбурге перевозчики работают по прежнему тарифу. Его размер варьируется от 28 до 30 рублей.

Между тем, прогноз развития ситуации неутешительный. Стоимость запчастей выросла в три-четыре раза. Газ дорожает, с 1 сентября вступают в силу дополнительные требования ГЛОНАСС, что вызовет новые траты. Рост тарифа на проезд в городском общественном транспорте неизбежен. Это дело времени, считает Фазуллин.

Также он сообщил, что на письмо Ассоциации перевозчиков Оренбурга, адресованное губернатору Денису Паслеру, пока реакции не последовало. Напомним, перевозчики просили главу региона вмешаться в ситуацию, связанную с ростом розничных цен на газ.