Канберра, 27 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Порядка 150 000 австралийских домохозяйств могут столкнуться с финансовыми трудностями, если в стране вырастет процентная ставка по кредитам и ипотеке, в частности. Об этом со ссылкой на данные компании Finder 27 августа сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Эксперт по ипотечному кредитованию Finder Сара Меггинсон заявила в интервью телеканалу, что тысячи австралийцев уязвимы перед лицом повышением ставок из-за финансовых последствий COVID-19.

«За последние 18 месяцев финансовые резервы многих австралийцев истощены», — отметила Меггинсон.

В настоящее время денежная ставка Австралии находится на исторически низком уровне 0,10%.

В Резервном банке Австралии, который определяет базовую процентную ставку, с которой работают кредиторы, уже предупредили, что ставки, вероятно, будут расти в течение трех лет, чтобы соответствовать уровню инфляции.