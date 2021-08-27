Воронеж, 27 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Власти Воронежской области рассчитывают, что число госпитализированных с коронавирусом к концу сентября сократится до 1,5 тыс. человек. Об этом на заседании оперштаба 26 августа сказал губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

«Тенденции положительные сохраняются — цифры об этом говорят: у нас уже меньше 13 тыс. болеющих, госпитализированных — меньше 3 тыс. Напомню, что в пике было почти 16 тыс. болеющих. По нашим расчётам, мы к концу сентября по уровню госпитализации должны быть на уровне 1,5 тыс. человек», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 августа в Воронежской области в ковид-госпиталях остаются 2 909 человек, за сутки госпитализированы 268 пациентов. Всего в регионе развернуто 3 864 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По информации департамента здравоохранения, за последние две недели число выписанных пациентов превысило число госпитализированных.