Джакарта, 27 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Индонезия осудила взрыв в аэропорту Кабула (Афганистан), который произошел 26 августа 2021 года, сообщает Republika.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула

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В результате инцидента десятки человек погибли и получили ранения.

«Индонезия решительно осуждает террористический акт возле аэропорта Кабула, в результате которого десятки человек погибли и многие получили ранения», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

На сегодняшний день погибло от 13 до 20 человек. Между тем, как минимум 52 человека получили ранения. Два человека были причастны к взрыву в аэропорту Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудипосетила Катар.