Чита, 27 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 63 227, причём 189 из них обнаружили только за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 55 385 пациентов (+202 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1294 человека (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 110 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 41 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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