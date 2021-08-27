Уфа, 27 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Перевод обучения на дистанционный формат — это ловушка, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

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Инна Назарова «Это же самая настоящая ловушка. Сначала вроде как вынужденная мера. Потом кому-то понравилось. Дальше уже сопротивление меньше. А потом привыкают. Когда оказывается, что образования в смысле знаний нет — всё, поезд ушел. Добро пожаловать к репетиторам, или будут дополнительные платные уроки. Или курсы. Короче, найдут как обрубить наше доступное, бесплатное и всеобщее образование. Останутся те, кто платит».

Педагог отмечает, что «цифорвизаторы открыто говорят о том, что очное образование останется, но оно будет платным».

Инна Назарова «Потому что будет качественным. А бесплатной станет «дистанционка». Да и то, думаю, до известных пределов. Многие цифровые платформы уже предлагают часть контента платно. Это гигантский шаг к формированию кастового общества».

Комментируя итоги опроса АКСИО о дистанционном обучении, представитель РВС подытожила:

«Проблема и задача, которую высветил опрос, в том, что для начала нужно добиться от общества внятного понимания желаемого результата образования для каждого ребёнка в России. И добиваться этого понимания должен каждый на своём месте: и власти, и руководители разных уровней, и активная часть общества. В том числе для самого себя. Вот все здесь сидящие и умудрённые опытом, должны понимать: либо мы не дадим доломать наше образование, займёмся его восстановлением — либо нас сомнут».