Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 27 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. На Ямале выясняются обстоятельства затопления теплохода с баржей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

В Обской губе 27 августа 2021 года в километре от причала села Мыс-Каменный Ямальского района затонул теплоход «СТ-757» с баржей, гружёной строительными материалами.

Экипаж судна в составе шести человек пересел в спасательный плот, который прибило к берегу Мыса-Каменного. Члены экипажа размещены в сельском маневренном фонде.

Предварительно установлено, что причиной бедствия стало поступление забортной воды в машинное отделение. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.