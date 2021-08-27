Москва, 27 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Поступления абитуриентов в вузы в одну волну и в две волны имеют свои преимущества. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«Вместе с абитуриентами, с родителями, университетами пообсуждаем все-таки — на следующий год идти в одну волну [поступления в вузы] или в две. Думаю, что каждая из этих систем, что зачисление в одну волну, что зачисление в две волны, так или иначе имеют преимущества для тех или иных категорий абитуриентов», — сказал Фальков.

По его словам, система поступления в две волны была более выгодна столичным вузам и выпускникам с высоким баллом ЕГЭ: «Я достаточно долго работал в регионе и подписывал приказы о зачислении, знал реальную ситуацию. Потому что, допустим, абитуриент из региона подает документы, желая поступить в московский вуз, и одновременно страхуется, подавая документы в свой региональный вуз. Не поступая в первую волну в столичный вуз, он приходит и подает документы, а кто-то из тех, кто сидел и ждал бюджетного места во вторую волну, лишается такой возможности и приходит в свой родной город. Это тоже ситуация определенной лотереи до последнего».