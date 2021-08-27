Москва, 27 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,7 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в регионах РФ. Об этом 27 августа сообщает сайт правительства России.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Средства получат 23 региона РФ. Забайкальскому краю они позволят провести реконструкцию моста через реку Сиву, Сахалинской области — реконструировать дорогу к аэропорту Шахтёрск. Более 30 км будет отремонтировано в Ивановской области, 38 км — в Амурской области, а во Владимирской области завершат реконструкцию дороги Владимир — Иваново.

Кроме того, Мишустин распорядился выделить 8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму.

«Оба вопроса были рассмотрены и одобрены на заседании Правительства 17 августа», — уточнили в правительстве.