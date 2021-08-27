Токио, 27 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Square Enix назвала дату выхода ПК-версии ролевой игры Bravely Default II. Публикация была размещена 26 августа на twitter-странице издательской компании.

Игра

Релиз ПК-версии третьей игры серии состоится 2 сентября 2021 года. Отметим, что это будет первая игра франшизы, которая будет выпущена не только на платформе компании Nintendo (Bravely Default и Bravely Second: End Layer вышли в качестве эксклюзива консоли Nintendo 3DS).

https://twitter.com/SquareEnix/status/1430938094010839040

Напомним, Bravely Default II вышла на портативной консоли Nintendo Switch 26 февраля 2021 года. В отличие от предыдущей игры франшизы Bravely Second: End Layer она не является прямым продолжением, имеет новый сюжет и новых персонажей.