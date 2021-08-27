Уфа, 27 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Башкирии в июле 2021 года составил 112,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается также, что в январе-июле текущего года индекс промышленного производства в республике составил 103,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Уверенный рост демонстрирует обрабатывающее производство (107,2%), энергетический сектор экономики (107,2%), сфера водоснабжения, водоотведения, ликвидации загрязнений, сбора и утилизации отходов (131,2%)», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Отмечается, что рост более чем в два раза роста фиксируется в производстве бумажных изделий и бумаги, более чем в 1,5 раза лекарственных средств (171,1%), мебели (158,7%).

«Высокие темпы роста от 20% до 40% обеспечены в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (140,9%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (135,9%), деревообработке (134,8%)., кожаных изделий (123,8%) полиграфической деятельности (123,1%), металлургии (121%)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что индекс промышленного производства в Башкирии за четыре месяца текущего года составил 102,6%.