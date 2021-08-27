Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 27 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

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Согласно прогнозу, ночью 28 августа на юге района ожидается очень сильный южный ветер с порывами 15−20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Жителей района просят учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 27 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +24… +26 °C.

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