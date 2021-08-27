Саратов, 27 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Правительством Саратовской области утверждена стратегия в области цифровой трансформации здравоохранения, транспорта и логистики, образования и науки, социальной сферы, развития городской среды, государственного управления. Срок действия стратегии запланирован до 2024 года, сообщает региональное министерство цифрового развиия и связи.

Media.tj Цифровизация

В стратению включили 27 проектов по цифровизации, среди которых такие инициативы как: «Новый умный дом», «Зеленый цифровой коридор пассажира», «Цифровизация мировых судов», «Библиотека цифрового образовательного контента», «Система управления в образовательной организации», «Надежная инфраструктура в сфере здравоохранения», «Мое здоровье» на Госулугах», перевод мер соцподдержки в формат «Социального казначейства» и так далее.

По словам главы регионального минцифры Аделя Славутина, для каждого отраслевого проекта определены цели и задачи, показатели и их целевые значения, ключевые бенефициары, окна возможностей, вызовы и риски, а также механизмы достижения целей цифровой трансформации.

Саратовская область стала одним из первых регионов, где приняли документ, тем самым выполнив поручение президента РФ Владимира Путина, которое было озвучено в декабре 2020 года на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

ИА REGNUM напоминает, уникальная образовательная программа «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в области новых медиа стартовала в Москве. Слушателями первого потока стали более 70 участников из 36 регионов России.

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