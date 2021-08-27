Лондон, 27 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над португальским «Пасуш де Ферейра» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Футбольный клуб Тоттенхэм

В составе «Тоттенхэма» дубль оформил нападающий Гарри Кейн. Кроме того, автогол на счету защитника «Пасуш де Ферейра» Виторину Антунеша.

Напомним, в первом матче «Пасуш де Ферейра» победил со счётом 1:0. Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в групповой этап Лиги конференций.