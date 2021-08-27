Кемерово, 27 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Власти Кузбасса опубликовали программу празднования Дня шахтёра. Она размещена на сайте областного правительство.

Евгений Соловьев. День Шахтера. 1963

«Празднование Дня шахтёра будет проходить несколько дней, основные торжества намечены на воскресенье, 29 августа», — говорится в официальном сообщении.

Так, в Кемерове 29 августа состоится фестиваль уличных видов спорта. Ожидается около 70 участников из Кузбасса, а также Новосибирска, Красноярска, Северска, Барнаула и Томска. Науличной сценической площадке выступят творческие коллективы.

Власти уверяют, что все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических мер.