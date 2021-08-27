Москва, 27 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Новой Москве в поселении Сосенское в жилом комплексе «Москвичка» введено в эксплуатацию здание новой школы со спортивным уклоном «Самбо-70», сообщили в Стройкомплексе.

President.az Самбо

В четырехэтажном здании спортшколы, рассчитанной на 1125 учеников, размещены учебные классы, два бассейна на 25 и 10 метров, гимнастический зал со снарядной и тренерской, двухсветный спортивный зал, библиотека и т. д.

Вокруг здания школы «Самбо-70» расположилась физкультурно-спортивная зона с футбольным полем с покрытием из спортивного газона, волейбольно-баскетбольные площадки и площадки для занятия физкультурой.

ИА REGNUM ранее сообщало, В Новой Москве филиал спортивной школы «Самбо-70» планируется достроить и открыть в сентябре 2021 года.

Читайте подробнее: Филиал школы «Самбо-70» в Новой Москве откроется в 2021 году