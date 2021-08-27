Москва, 27 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Полиция Москвы задержала мужчину, который брызнул в лицо женщине содержимым баллончика. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

DENAMAX Газовый баллончик

«Указанный гражданин был задержан и для разбирательства доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый, мужчина 1981 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях распространилось видео треш-стримеров, к которым во время прямого эфира пришла полиция.

Ранее в ряде телеграм-каналов было опубликовано видео, на которых неизвестный мужчина брызгает содержимым баллончика в лицо женщине под смех своих товарищей.