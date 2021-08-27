Ульяновск, 27 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Ульяновская область получит ещё 1,9 млн рублей. Средства будут направлены на разработку документации для ремонта детской больницы. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1916,4 тыс. рублей. На эти средства будет разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева».

Напомним, что данный вопрос был поднят 3 июня 2021 года в ходе рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Ульяновскую область. По итогам поездки было поручено предусмотреть резервные средства на разработку документации для модернизации приёмного отделения детской больницы и закупку для него оборудования (204 млн рублей).

В июле федеральные средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, в том числе цифрового рентгена, аппарата УЗИ и эндоскопических стоек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из федерального бюджета направлено 77,2 млн рублей на дооснащение ульяновской поликлиники № 1 имени С. М. Кирова.