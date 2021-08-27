Из федерального бюджета выделены средства на ремонт ульяновской больницы
Ульяновск, 27 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Ульяновская область получит ещё 1,9 млн рублей. Средства будут направлены на разработку документации для ремонта детской больницы. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1916,4 тыс. рублей. На эти средства будет разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю. Ф. Горячева».
Напомним, что данный вопрос был поднят 3 июня 2021 года в ходе рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Ульяновскую область. По итогам поездки было поручено предусмотреть резервные средства на разработку документации для модернизации приёмного отделения детской больницы и закупку для него оборудования (204 млн рублей).
В июле федеральные средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, в том числе цифрового рентгена, аппарата УЗИ и эндоскопических стоек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из федерального бюджета направлено 77,2 млн рублей на дооснащение ульяновской поликлиники № 1 имени С. М. Кирова.