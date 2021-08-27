Воронеж, 27 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Воронежской области количество выписанных после перенесенного ковида пациентов превышает число новых госпитализированных — такая тенденция наблюдается последние две недели. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам заседания оперативного штаба 26 августа.

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По информации главы департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина, в регионе на госпитализации с коронавирусом находятся 2 909 человек, амбулаторно лечатся 9 992 больных. В течение двух недель количество выписанных пациентов превышает количество госпитализированных. Всего в регионе на сегодня в 33 медучреждениях региона развернуто 3 864 койки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области медики фиксируют снижение числа пневмоний среди пациентов с коронавирусом, чаще у новых носителей проявляются симптомы ОРВИ.