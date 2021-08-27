Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Соседи пары в Ленобласти, где мужчина избил тапком годовалую девочку, вероятно, спасли ей жизнь, сразу вызвав полицию. Об этом заявили 27 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Там рассказали о подробностях жестокого преступления.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сообщение о том, что в одной из квартир дома 52 2-го микрорайона поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти предположительно происходит драка, а также слышны детские крики, поступило в полицию поздним вечером 25 августа.

Прибывший наряд полиции установил, что около 23 часов пьяный 24-летний безработный мужчина, когда его сожительница, мать ребенка, вышла в магазин, избил резиновым тапком годовалую девочку.

В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в Детскую больницу, где у нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, различные травмы внутренних органов.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, в отношении него 26 августа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«В настоящее время сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних готовится пакет документов в органы опеки и попечительства», — добавили в Главке МВД.