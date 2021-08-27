Грозный, 27 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» забил гол в матче шестого тура с тульским «Арсеналом» с нарушением правил честной игры («fair play»). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

На 31-й минуте матча защитник «Арсенала» Урош Радакович решил выбить мяч в аут после того, как заметил, что его партнёр по команде лежит на газоне.

Однако полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша догнал мяч и побежал в атаку, после этого он выполнил передачу на нападающего Мохамеда Конате, который забил гол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ахмат» одержал победу над «Арсеналом» со счётом 2:1.