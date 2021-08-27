Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Выделение Евросоюзом финансовой помощи Грузии может быть приостановлено, если руководство страны не проведёт обещанные ранее реформы судебной системы и выборного законодательства. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», журналистам сообщил лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

Он рассказал о встрече лидеров оппозиционных партий с дипломатами Евросоюза в представительстве ЕС, которая прошла 26 августа в Тбилиси. На ней обсуждался отказ правящей партии «Грузинская мечта» от выполнения условий соглашения от 19 апреля с оппозицией, которое проходило под кураторством Евросоюза.

«Если не будет прогресса в выполнении соглашения, то, к сожалению, в этом случае Грузия не сможет получить макрофинансовую помощь. Уже никого не обманут обещания «Грузинской мечты». Факт, что реформы правосудия и избирательная реформа остановлены», — сказал Вашадзе.

Напомним, 19 апреля руководство правящей партии «Грузинская мечта» для выхода из политического кризиса, разразившегося в Грузии, согласилось на уступки оппозиции. Оно взяло обязательство объявить досрочные парламентские выборы, если партия на местных выборах в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов, а также провести реформы. В июле председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение аннулировано, но реформы будут проведены.

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