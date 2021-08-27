Петропавловск-Камчатский, 27 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В первый день работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021», выставочные площадки в шести населённых пунктах в Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе посетили более 5,5 тыс. человек. Об этом пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) 27 августа сообщает на сайте Минобороны РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021»

пресс-служба ТОФ «Интерес жителей и гостей форума вызвали корабли и катера, зенитные ракетные и береговые комплексы, самолёты и беспилотные летательные аппараты, бронетехника и артиллерийские системы, образцы вооружения и снаряжения морской пехоты и боевых пловцов».

Всего на восьми самых восточных в России площадках МВТФ представлено около 150 единиц современной техники, вооружения и снаряжения. Также на них работают передвижные пункты отбора граждан на военную службу по контракту.

Отмечается, что в первый день работы форума на Камчатке, с привлечением научных сотрудников Института вулканологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский) и представителей Северо-восточного ремонтного центра Минобороны РФ (Вилючинск) были проведены дискуссии в рамках «круглого стола» по теме «Искусственный интеллект — технология 21 века» и конкурс «Кулибин-2021 — технология прорыва».

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Кронштадт и Балтийск зрители в течение трёх дней смогут увидеть боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.