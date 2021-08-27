Москва, , 10:28 — REGNUM Увязка минимального размера оплаты труда (МРОТ) с другими параметрами скорее вредит экономике, потому от МРОТ следует отказаться. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) заявил 27 августа в беседе с изданием Ura.ru.

По его словам, за 30 лет в стране привыкли к этому параметру. Однако труд при любых обстоятельствах должен оплачиваться выше, чем прожиточный минимум, и ориентироваться нужно именно на этот показатель.

«Надо уходить от этого. Такого нет нигде», — сказал парламентарий о привязке к МРОТ.

Арефьев напомнил, что с МРОТ сейчас увязаны многие налоги и штрафы, но вреда от этого больше, чем пользы. Отвязать МРОТ нужно от всех параметров.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц. Ранее в Госдуме предложили повысить его до 20 тыс. рублей с наступлением нового года.

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