Оренбург, 27 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Оренбурге два дня потребовалось на то, чтобы ликвидировать крупную аварию на водоводе. Ее устранили 26 августа в 23:30 по местному времени (21:30 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ликвидация коммунальной аварии

Напомним, ранним утром 25 августа из-за прорыва водовода диаметром 500 мм в переулке Дальний в воде оказались частные дома, дорога и гаражи.

Работы по ликвидации аварии проводились в круглосуточном режиме. Специалисты занимались откачкой воды на проблемных участках. Поврежденный участок трубопровода длиной четыре метра заменили.

На месте ЧП работали 20 сотрудников компании «Росводоканал Оренбург» и 14 единиц техники. Ремонтные работы осложняла большая утечка холодной воды и значительное повреждение трубопровода, находящегося под асфальтированной территорией частного предприятия.

Благоустроить территорию обещают после завершения всех ремонтных работ. В настоящее время продолжается комиссионное обследование подтопленных домовладений и гаражей для определения компенсации причиненного ущерба.