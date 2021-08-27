Обнинск, Калужская область, 27 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области за семь месяцев 2021 года 364 местных жителя попались на «удочку» мошенников, которые с помощью интернета и телефона выманили у них более 60 миллионов рублей. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела МВД России по городу Обнинску полковника полиции Сергея Воронежского.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Главный полицейский Обнинска в рамках встречи с коллективом медиков Клинической больницы №8 ФМБА России подробно рассказал об основных распространенных видах мошеннических действий преступлениях, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. В частности, начальник городского ОМВД России, акцентировал внимание собравшихся на недопустимость разглашения персональных данных, реквизитов банковских карт при общении с посторонними людьми, которые могут представляться сотрудниками банковской сферы. Посоветовал проявлять бдительность при заказе товаров в сети интернет и прежде чем перечислять деньги, внимательно изучить отзывы о сайте. Полицейский привел примеры совершенных в отношении жителей города преступлений, отметив, что жертвами мошеннических действий становятся люди разных возрастов и профессий.

В завершении встречи, присутствующие получили тематические памятки о том, как не стать жертвой обманщиков, сохранить свои деньги, и как противостоять мобильным и цифровым преступникам. «Главное, разговаривая по телефону с мошенниками, постоянно повторять слово «Нет», — отметил Сергей Воронежский.