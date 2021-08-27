Более 60 млн рублей выманили мошенники у жителей Обнинска с начала года
Обнинск, Калужская область, 27 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области за семь месяцев 2021 года 364 местных жителя попались на «удочку» мошенников, которые с помощью интернета и телефона выманили у них более 60 миллионов рублей. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела МВД России по городу Обнинску полковника полиции Сергея Воронежского.
Главный полицейский Обнинска в рамках встречи с коллективом медиков Клинической больницы №8 ФМБА России подробно рассказал об основных распространенных видах мошеннических действий преступлениях, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. В частности, начальник городского ОМВД России, акцентировал внимание собравшихся на недопустимость разглашения персональных данных, реквизитов банковских карт при общении с посторонними людьми, которые могут представляться сотрудниками банковской сферы. Посоветовал проявлять бдительность при заказе товаров в сети интернет и прежде чем перечислять деньги, внимательно изучить отзывы о сайте. Полицейский привел примеры совершенных в отношении жителей города преступлений, отметив, что жертвами мошеннических действий становятся люди разных возрастов и профессий.
В завершении встречи, присутствующие получили тематические памятки о том, как не стать жертвой обманщиков, сохранить свои деньги, и как противостоять мобильным и цифровым преступникам. «Главное, разговаривая по телефону с мошенниками, постоянно повторять слово «Нет», — отметил Сергей Воронежский.