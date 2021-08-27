Сеул, 27 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док посетит США в период с 29 августа по 1 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, представитель Южной Кореи посетит Вашингтон по приглашению коллеги Сон Кима.

Сообщается, что в ходе поездки в США Но Гю Док встретится с высокопоставленными лицами Госдепартамента США и Совета национальной безопасности.

В МИД Южной Кореи выразили надежду на то, что представители двух стран проведут углублённые консультации с целью скорейшего возобновления мирного процесса на Корейском полуострове.