Киев, 27 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию внешней политики страны, соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 года «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», — говорится в документе.

Так, согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит курс на членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.

Также среди приоритетов — противодействие России, обеспечение независимости и суверенитета, восстановление территориальной целостности, продвижение экспорта и привлечение иностранных инвестиций, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что принятие Украины в состав Европейского союза (ЕС) в ближайшие годы является маловероятным. При этом Домбровскис добавил, что Евросоюз поддерживает усилия Украины по более тесной интеграции в содружество.

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