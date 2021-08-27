Москва, 27 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Москве проведено 150 тыс. исследований на аппаратах УЗИ, поставленных по контракту жизненного цикла. Об этом 27 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Minzdrav.gov.ru УЗИ аппарат

Всего в столичных поликлиниках работает 712 современных аппаратов, поставленных по контрактам жизненного цикла, по которым поставщик обеспечивает работоспособность техники в течение всего срока эксплуатации. Поставки начались в ноябре 2020 года.

«За это время новая медтехника помогла врачам выполнить почти 150 тысяч диагностических ультразвуковых исследований. Расширение возможностей диагностики и повышение ее качества означают, что диагноз пациенту поставят еще точнее и быстрее», — рассказала гендиректор ГАУ «Гормедтехника» департамента здравоохранения города Москвы Ирина Рыбальченко.