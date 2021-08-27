Кострома, , 10:18 — REGNUM Политик и юрист Михаил Долматов намерен оспорить выводы избирательной комиссии о количестве подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы в Госдуму по Костромскому одномандатному округу. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 августа 2021 года.

Михаил Долматов

Согласно федеральному законодательству, самовыдвиженец должен предоставить в областной избирком автографы как минимум 3% избирателей, проживающих на территории округа. Комиссия производила расчёты, основываясь на данных о количестве участников выборов за 2015 год. Политик не согласен с такой постановкой вопроса и считает, что учитывать необходимо актуальное количество избирателей.

«При расчёте минимального порога прохода кандидата на регистрацию избирком взял за основу устаревшие данные 2015 года. На тот момент в области проживало 545 466 человек, которые имели право голосовать. Соответственно, 3% от этого числа составляют 16 364. Мы понимаем, что численность населения и избирателей за эти 6 лет серьёзно снизилась. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» за основу необходимо было брать число избирателей от 1 января или 1 июля текущего года, предоставленное Росстатом. Данных по июлю у статистиков ещё нет. Численность участников референдума в Костромской области на 1 января 2021 года составляет 495 518 человек. Соответственно, минимальный порог для прохода равен 14 866 подписям. В моём случае избирательная комиссия одобрила 15 184 подписи. Если руководствоваться буквой закона, то я имею все основания быть зарегистрированным», — сказал Михаил Долматов.

Напомним, ранее самовыдвиженец предоставил в избирком максимально возможное количество подписей избирателей — 17 181 штуку. Рабочая группа по приёму и проверке документов признала недействительными 11,6% автографов при максимально допустимых 5% брака. На основании недостаточного числа подписей политику отказали в регистрации.

«Мы ставим под сомнение не только легитимность решения об отказе в моей регистрации, принятого избирательной комиссией, но и дальнейший ход избирательной кампании. Если цифра в 545 466 человек «устоит» в этом споре, то будет выпущено ровно столько бюллетеней. В то же время на территории области фактически проживают 495 518 избирателей. Куда попадёт разница в 50 тысяч бюллетеней для «мёртвых душ» — большой вопрос. Если в мусорный ящик — то это растрата немалых средств на изготовление и перевозку документов, если в избирательную корзину — подлог», — добавил Долматов

27 августа кандидат представит эти данные на заседании Костромского областного суда и надеется что Следственный комитет, прокуратура и федеральная служба безопасности отреагируют на публичное заявление. В случае, если этого не произойдёт, Долматов направит в органы заявления с просьбой проверить указанные факты. Отметим, что даже в случае отмены отказа избирательной комиссии Долматов рискует не принять участия в выборах. Согласно постановлению ЦИК форма и текст бюллетеней, включая фамилии кандидатов, должны быть согласованы не позднее чем за 22 дня до начала выборов. В случае, если судебное решение не будет оглашено 27 августа, фамилии Долматова может не оказаться в бюллетенях. Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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