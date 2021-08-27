Кострома, 27 августа 2021, 10:18 — REGNUM Политик и юрист Михаил Долматов намерен оспорить выводы избирательной комиссии о количестве подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы в Госдуму по Костромскому одномандатному округу. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 августа 2021 года.
Согласно федеральному законодательству, самовыдвиженец должен предоставить в областной избирком автографы как минимум 3% избирателей, проживающих на территории округа. Комиссия производила расчёты, основываясь на данных о количестве участников выборов за 2015 год. Политик не согласен с такой постановкой вопроса и считает, что учитывать необходимо актуальное количество избирателей.
Напомним, ранее самовыдвиженец предоставил в избирком максимально возможное количество подписей избирателей — 17 181 штуку. Рабочая группа по приёму и проверке документов признала недействительными 11,6% автографов при максимально допустимых 5% брака. На основании недостаточного числа подписей политику отказали в регистрации.
27 августа кандидат представит эти данные на заседании Костромского областного суда и надеется что Следственный комитет, прокуратура и федеральная служба безопасности отреагируют на публичное заявление. В случае, если этого не произойдёт, Долматов направит в органы заявления с просьбой проверить указанные факты. Отметим, что даже в случае отмены отказа избирательной комиссии Долматов рискует не принять участия в выборах. Согласно постановлению ЦИК форма и текст бюллетеней, включая фамилии кандидатов, должны быть согласованы не позднее чем за 22 дня до начала выборов. В случае, если судебное решение не будет оглашено 27 августа, фамилии Долматова может не оказаться в бюллетенях. Выборы депутатов Государственной думы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
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