Вашингтон, 27 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Журналисты сообщили о помолвке Нормана Ридуса и Дианы Крюгер. Новость была опубликована 27 августа в журнале People.

Постер новой Death Stranding (фрагмент)

Пара познакомилась в 2015 году во время съёмок романтической драмы «Небо». В 2017 году актёры рассказали поклонникам о своих отношениях, а в ноябре 2018 года у них родился ребёнок. В январе 2020 года в публикации в Instagram Крюгер назвала Ридуса своей «подростковой мечтой о мужчине» и любовью всей жизни.

Напомним, Норман Ридус исполнил роль Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы» и сыграл Мёрфи МакМануса в криминальном триллере «Святые из трущоб». В проекте видеоигры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы он исполнил роль главного героя Сэма Бриджеса. Зрители знают Диану Крюгер по проектам фильмов «Сокровища нации», «Бесславные ублюдки» и другим.