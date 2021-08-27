Москва, 27 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Правительство России выделило 8 млрд рублей Республике Крым на капитальный ремонт дорог. Соответствующее распоряжение от 23 августа подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства 27 августа.

Government.ru Глава правительства России Михаил Мишустин

Выделенные средства позволят капитально отремонтировать не менее 254 км дорог. Это, как отмечается в пресс-релизе, «в свою очередь будет способствовать повышению качества транспортной инфраструктуры региона, сделает его более привлекательным для инвесторов и туристов».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о выделении субсидий регионам на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство», которая входит в государственную программу «Развитие транспортной системы», рассматривался 17 августа.