Самара, 27 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Гранты на благоустройство своих территорий получат два города в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Volgograd.ru Благоустройство

Сообщается, что проекты городов Отрадного и Сызрани победили в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды.

«Отрадный получит грант на реализацию проекта по реконструкции улицы Победы. Этот город уже имеет успешный опыт реализации проекта-победителя «Отрадный парк», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что улица Победы заканчивается у парка. Здесь планируется обновить досуговую зону около дворца культуры «Россия», продолжить озеленение улицы и заменить покрытие тротуара.

Сообщается, что в Сызрани планируется продолжить уже реализованный проект «История на берегу трех рек», который победил в конкурсе в 2019 году.

«На Монастырской набережной сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что за минувшие три года в регионе по национальному проекту «Жилье и городская среда» было благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных территорий.