Мадрид, 27 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. К началу нового учебного года в Испании свыше 60% школьников в возрасте от 12 до 17 лет будут полностью привиты от COVID-19. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

При этом, по данным Испанской радиовещательной и телевизионной корпорации (RTVE), на данный момент 61,7% учащихся школ названного возраста сделана одна прививка от нового заболевания и 16% привиты полностью.

Также указывается, что испанские власти рассчитывают на то, что к моменту начала занятий в школах 60% учащихся будут полностью вакцинированы от COVID-19.

Отметим, вакцинация несовершеннолетних в Испании проводится с согласия их родителей препаратами компаний Pfizer и Moderna.