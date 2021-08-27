Токио, 27 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota выведет на рынок серийную версию Hilux GR Sport в 2022 году. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Toyota.ru Toyota Hilux

«Спортивный» пикап получил эксклюзивную радиаторную решётку и новый интерьер. При этом техническая часть автомобиля осталась прежней.

Первым авторынком для обновлённой модели станет Таиланд. Возможно, он станет основным рынком для новинки.

В основе модели GR Sport лежит модификация Rocco. Внешне авто выделяется эмблемами GR Sport на кузове, чёрными лёгкосплавными дисками диаметром 18 дюймов и такого же цвета корпусами боковых зеркал.

Под капот автомобиля установят турбомотор объёмом 2,8 л производительностью 204 л. с. Крутящий момент от «движка» будет передаваться на все четыре колеса через шестискоростную автоматическую трансмиссию.

Ранее японское тюнинг-ателье TOM'S представило набор обновлений для субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, состоящий из юбки переднего бампера, стильной радиаторной решётки, а также накладок на пороги, заднего диффузора и пластиковых накладок на боковые двери.

Читайте также: Представлены фотографии нового минивэна Toyota Sienna