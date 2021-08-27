Кызыл, 27 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Туве работают над проектом новой системы оплаты труда учителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, проект будет готов к началу учебного года.

geralt Учитель

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По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, небольшие зарплаты являются главной причиной кадрового дефицита в школах. Многие молодые учителя получают на руки менее 20 тыс. рублей в месяц.

«Первое, что надо сделать — возобновить работу по совершенствованию системы оплаты учительского труда. Нужно работать над увеличением оклада, чтобы учитель при минимальной 18-часовой нагрузке получал не менее 24,5 тысячи рублей», — заявил он.

В новой системе, как отмечается, будут минимизированы субъективные факторы, когда 40% зарплаты учителей зависят от решения руководителей. Кроме того, будет введена дифференциация по квалификации и нагрузке педагогов.