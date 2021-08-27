Тюмень, 27 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Тюменская область вошла в программу чартерных туристических авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Tyumen-city.ru Тюмень

Первый чартерный туристический рейс в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в окрестностях региональной столицы расположено около 20 термальных курортов.

Туристические чартерные авиарейсы в Тюменскую область и другие регионы России стали возможными благодаря механизму федерального субсидирования, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Тюменская область стала туристической новинкой 2020 года. Кто бы мог подумать, что в двух часах лёта от Москвы есть термальные источники, которые, как говорят специалисты, по своим полезным свойствам не уступают Карловым Варам. У региона богатая история. Можно совместить культурно-познавательный отдых с оздоровлением. Поэтому я уверена, что наши туристы с удовольствием откроют для себя Тюмень и Тобольск», — сказала Зарина Догузова.