Ярославль, 27 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Ярославле рекламное агентство сняло с билбордов оплаченную предвыборную агитацию кандидата в депутаты Госдумы Анатолия Лисицына. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в штабе кандидата.

Агитационный плакат в Ярославле

Агитационные плакаты вдоль городских улиц в Ярославле размещала фирма из Иванова, они были оплачены из избирательного фонда. Однако в августе компания прислала кандидату письмо, в котором говорится, что «общество не может обеспечить размещение агитационных печатных материалов на демонстрационных поверхностях». Причины этого решения фирма кандидату не пояснила. Сам Лисицын считает, что столкнулся с использованием административного ресурса.

«Десять плакатов, всего десять плакатов! И они их испугались. Видимо дела у них очень плохи, если они они так боятся любой моей агитационной продукции. Это незаконно и недостойно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат в депутаты.

В 1990—2000-х годах Анатолий Лисицын был губернатором Ярославской области, затем депутатом Госдумы и членом Совета Федерации.