Джакарта, 27 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что сезон дождей наступит раньше, чем обычно, сообщает CNN Indonesia.

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В ряде регионов Индонезии также прогнозируется более обильный сезон дождей.

Агентство обратилось к местным властям с призывом принять своевременные меры по смягчению последствий, чтобы избежать и снизить риск стихийных бедствий.

По прогнозам, сезон дождей начнется в сентябре 2021 года. Пик придется на январь и февраль 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень обрушился на дома жителей провинции Северная Суматра в Индонезии.