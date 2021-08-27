Пенза, 27 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Пензенской области определили формат проведения 1 сентября. Совещание по этому поводу в режиме видеоконференции провел 27 августа врио губернатора Олег Мельниченко.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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Открывая совещание, он заявил, что поступает большое количество обращений родителей по поводу формата проведения торжественных линеек в День знаний.

«В этой связи с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации, которая у нас определённым образом стабилизировалась, принято решение проводить 1-го сентября День знаний в обычном формате, с участием родителей. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — отметил он.

При этом все линейки пройдут только на открытом воздухе. Присутствующие на мероприятии должны находится в защитных масках. Допуск на территорию школ необходимо осуществлять после обработки рук, замера температуры тела. Длительность праздничных линеек должна быть не более 40 минут, чтобы сократить время прямого контакта. В учебные заведения допустят только детей и педагогов, уточнил врио губернатора.

По словам Мельниченко, строгие требования связаны с окончанием периода отпусков и переходом из одних контактных групп в другие. Главам администраций поручено лично контролировать данный вопрос и неукоснительно соблюдать все требования.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе полностью готовы к отопительному сезону школы, детские сады, учреждения культуры и спорта.

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