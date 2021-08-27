Челябинск, 27 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска самолёт столкнулся с птицей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Aviatablo.ru Аэрофлот

Инцидент произошёл утром 27 августа. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» в этот момент взлетал, чтобы улететь в Москву. Несмотря на произошедшее, командир корабля решил продолжить путь.

Челябинская транспортная прокуратура ведёт проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полётов. Отметим, это уже второй подобный инцидент за текущую неделю Ранее с птицей столкнулся самолёт авиакомпании «S7».