Самара, 27 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Мужчину осудили за убийство из ревности в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Нечто». реж. Джон Карпентер. 1982. США Убийство

В суде было установлено, что мужчина со своей сожительницей гостил у друга. Приятели распивали алкогольные напитки. В какой-то момент они поссорились из-за того, что сожительница стала оказывать «знаки внимания» хозяину квартиры. В результате фигурант уголовного дела смертельно ранил приятеля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину заподозрили в убийстве своей знакомой.